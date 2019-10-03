На планшеты для всероссийской переписи населения потратят больше 11,5 млрд. После официального заявления сумма выросла в два раза

На планшетные компьютеры для всероссийской переписи населения в 2020 году, которая впервые пройдёт с использованием электронных технологий, потратят 11,5 млрд рублей.

Как следует из документов на портале «Госзакупки», на которые обращает внимание 3 октября «МБХ-Медиа», планшеты с отечественным программным обеспечением в комплекте с чехлом, картой памяти, стилусом и внешним аккумулятором Росстат получит не позднее июля 2020 года. 8,64 млрд рублей пойдут на «поставку планшетных компьютеров и оказания услуг расширенной гарантийной поддержки», оставшиеся 2,8 млрд – на передачу неисключительных прав операционной системы.

На страну планируют закупить 360 тысяч планшетов. Среди требований: дисплей диагональю от 10 до 11 дюи?мов, 4-ядерный процессор, объем операционной памяти от двух гигабайтов и ёмкость аккумулятора не менее 5000 мАч. Компьютеры должны поддерживать девять форматов.

Ранее руководитель Росстата Павел Малков называл сумму практически в два раза меньше. На пресс-конференции 1 октября он сообщил, что на планшеты для переписчиков уйдёт 6,7 млрд рублей, а общая стоимость первой цифровой переписи населения составит 33 миллиарда.

Основной этап всероссийской переписи пройдет в октябре 2020 года. Поправки в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения» Владимир Путин подписал в 2017 году. Новшества позволяют использовать методы переписи через Интернет.