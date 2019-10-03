«В тот же вечер мы напились. Секс тоже был». Как корреспондента «Фонтанки» морпехи тоже били

Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +4
$ 65.13р
71.30р
12:51 03.10.2019
Расширенный поиск

Особое мнение / Юлия Никитина

все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Олег Басилашвили
Автандил Микава
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Логинов
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Арсений Афиногенов
Борис Кузнецов
Борис Подопригора
Вадим Клювгант
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владимир Яковлев
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Давид Адамия
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Денис Лебедев
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Синочкин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Грачева
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Кузнецова
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Илья Гуревич
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Лейла Гучмазова
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Мария Элькина
Михаил Амосов
Михаил Бродский
Михаил Веллер
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Ника Стрижак
Никита Ломагин
Никита Явейн
Николай Буров
Николай Нелюбин
Оксана Дмитриева
Олег Мухин
Павел Котляр
Петр Яковлев
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Филипп Кулин
Юлия Гильмшина
Юлия Никитина
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Юлия Никитина
03.10.2019 12:10
Печать

«В тот же вечер мы напились. Секс тоже был». Как корреспондента «Фонтанки» морпехи тоже били

Меня зовут Юлия Никитина, некоторым из вас я известна как корреспондент «Фонтанки». Я попала в настоящую переделку, и это изменило меня.

Союз журналистов Москвы – организатор тренинга для журналистов, работающих в экстремальных условиях. Курсы «Бастион» проводятся в коллаборации с Минобороны, НАК и другими силовыми ведомствами. Примерно так начиналось обращение в Fb редактора МИА «Россия сегодня» Свята Павлова. На побои он пожаловался в Следственный комитет. А теперь мы, его коллеги, отвечаем себе и друг другу на вопрос: Свят или не Свят?

Это был август 2010-го.

⁃ Кто поедет на курсы экстремальной журналистики?

⁃ Я!

⁃ Жить в казарме, ходить строем, вот это все.

⁃ Да-да! Могу! Хочу!

Жить в казарме оказалось студенческим общежитием коридорного типа: по четыре койки в комнате, туалет и душ один на этаж. Строем не строем, но по территории части передвигались в колонне. Замыкающие – морпехи 336-й бригады. Первый день заселение, знакомство, инструктаж: часть боевая, так что по одному не шастать, а ночью караульный имеет право стрелять. На третий день повезли на полигон. Это мы видали, покажут, как освобождают заложников. Видали, но посмотрим ещё, раз приехали.

Наш автобус подорвали сразу, как только въехали на территорию полигона «Хмелевка». В задымлённый салон влетели некто с автоматами. Выкинули из пазика как щенков. Вокруг все грохотало, кажется, взрывалось. Кажется – потому что не посмотреть. «Голову ниже!» – заорал мне в ухо (кто?!?) и пальнул рядом с ним же из автомата. С ухом сразу все стало в порядке – оно перестало слышать. На голову натянули капюшон моей же толстовки, руки связали строительным хомутом.

«Ребята, я все понимаю, но это перебор», – подал голос Саша Щерба, корреспондент питерского «100ТВ». Три десятка журналистов связанными лежали мордой в овраге. Над ними – дюжина эдаких рембо в русской версии. А вокруг натуральная война: в небе вертолеты, вдали горит БТР, взрывы, очереди то ли автоматные, то ли пулеметные – пойди разбери. Все вокруг орет, ругается матом, пихается.

«Перебор, говорю, парни. Развяжите. Я в это не играю», -вслух Щерба повторяет мою мысль. Его ударили прикладом.

«Голову ниже! На колени! Вперёд!»

Оказывается, передвигаться на коленях, ни черта не видя и со связанными руками, очень нелегко. Минут через 20 по пересечённой местности хотелось встать и сказать, что я тоже так не играю. Опередил Щерба: «Я не полезу в эту грязь. Джинсы мне кто стирать будет». Сашу расстреляли. Мы поползли дальше.

Встать! Голову ниже! Ой, мама. На колени! Бараны! Да больно же, блин!

Сначала полем, потом лесом, через кусты, через мост. Да когда это кончится?!?

Минут через вечность (на самом деле 30) картинка сменилась. Мы на асфальтированной дороге. Войной сыты по горло. И вот к нему приставляют нож. То есть сначала сдирают капюшон, за волосы поднимают голову, я вижу половину человека. Он ещё живой, но нижнюю часть тела у него оторвало.

«Видишь, как за тебя умирают твои солдаты?» Я молчу. Мне перестало быть смешно ещё три бурелома назад, у меня болят коленки, мне жалко белые брюки, и вообще я человек, со мной нельзя так, я так не хочу. Это какая-то дурацкая игра. Это же игра, да?

«Будешь моей четвёртой женой?» – лезвие ножа острое, горло это чувствует. «Куда ж я денусь?» – отвечаю, из последних сил сдерживая слезы. Позже, на фотографии, я увидела своё лицо в этот момент – счастливое, с улыбкой. Такое же выражение запечатлел через четыре года другой фотограф, когда мы убегали от гранатометов в районе донецкого аэропорта. К тому времени я уже знала – такая у меня неконтролируемая реакция на страх.

«Вы охренели?!? Кто вам разрешил? Мы гражданские люди! Вы что такое нам тут устроили?!?» – орала я потом на командира части. Полковник Бойченко застенчиво улыбался и молчал.

В тот вечер мы напились.

В части был чипок, и специально к нашему приезду в него завезли алкоголь. Это было не по уставу, но зам по тылу – святой, спасибо ему.

«Алкоголь не помогает от стресса. Он даёт временный эффект, но не излечивает. Лучшее лекарство – это секс», – говорил нам военный психолог на следующее утро. (Он оказался прав) Лекция давалась тяжело. Загул нашей питерской группы журналистов в разряд ЧП не попал. Антону Гончарову из пресс-службы Минобороны было не до нас. Всю ночь с морпехами искал московскую девушку, которая уехала кутить в Балтийск. Ей было явно хуже, пристыженная, с китайским предупреждением, она слушала разбор нашего вчерашнего захвата.

Правильно поступили те, кто выполнял распоряжения террористов. Если не убили в первые минуты, значит, есть шанс. Не спорить. Не смотреть в глаза. Не стараться запомнить лица. Не сопротивляться. Четко обозначать миссию – журналист, по заданию редакции. Не обещать огромных денег. Не говорить, что никто не заплатит. Писатель Иванов, побывавший в плену и написавший об этом книгу, делился опытом. И просил: если вас поставят перед выбором убить коллегу, найдите силы сделать правильный.

Через три дня был экзамен. К тому времени нам уже показали, как распознать мину, как наложить жгут и отличить артериальное кровотечение от венозного, что брать с собой в командировку, как взаимодействовать с официальной армией.

Часть мы, к слову, покидали. По-взрослому подходили к Антону из пресс-службы Минобороны и говорили: «Мы сейчас уедем, потом вернёмся. Понимаем, что ты несёшь ответственность, поэтому предупреждаем и гарантируем, что все будет в порядке». Антон вздыхал и принимал неизбежность. Хмельные мы возвращались в часть ночью и шёпотом горланили «Город над вольной Невой». Если честно, самоволка была всего один раз, а на самом деле мы ждали полигона. Мы готовились.

В этот раз капюшона не было. Мешок на голову, уже знакомый хомут и вот это «голову ниже». Снова не делающие чести слезы и монотонное в висках: «Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу, чтобы со мной это произошло в реальной жизни».

«Врача! Позовите врача! Нога!» – начал вопить Щерба. Помня его по первому разу, не поверила. Что за мужик, блин. Мне тоже стремно, молчу же. Не поверили и они. Слепых нас закинули в грузовик и куда-то повезли. Щербе пришлось помогать. Взрывы и выстрелы надоели настолько, что первое ухо завидовало второму: оно все ещё не слышит этого грохота.

Каменное строение, подвал. Парни затащили в него стонущего Щербу. К ноге добавилась травма глаза. «Террористы» были глухи к просьбе о помощи. Мы сидели в подвале, голову ниже, небольшими группами нас вызывали на допрос. В ожидании терпели: сесть, встать, убраться в подвале. Щербе, кажется, реально нехорошо. Да позовите уже врача. Вы что? «Если он сейчас не встанет, я его пристрелю», – говорит террорист и кавычки к тому времени стёрты. Ты снова ощущаешь себя в плену и твоя задача – выжить. Матерясь на Щербу, до конца не веря ему, помогаем встать.

О том, что мне повезло с допросом, я узнала позже. Имя, фамилия, кому позвонить, сколько заплатят. Ответы удовлетворили. Нельзя стрелять в человека, даже если от этого зависит жизнь. После твоя никогда уже не будет прежней: работа на террористов и неизбежная тюрьма. Эту истину знали все. Среди нас были те, кто нажал на курок. Это чтобы вы понимали, насколько условия были приближены к реальным.

Саня Щерба чудом выжил. Мы едва не придушили его, когда узнали, что нога и глаз были срежиссированны.

«Ну вы же прошли испытание, вы же проявили в себе лучшие качества» – оправдывался он. Твою мать, Саша. Твою душу мать. В тот вечер в чипок, превращённый нами в кабак, пришёл непьющий спортсмен Антон Гончаров. «Водки», – и выпил стакан залпом.

Мое ухо пришло в себя примерно через полторы недели. К гражданской жизни я привыкала дольше. Это был 2010 год. Никто не мог подумать, что будут Крым, Донбасс, Сирия.

«Я считаю, что тупо бить людей и стрелять им у уха, это не подготовка для журналистов», – сказал мне мой друг, бывший военный, обсуждая выпад Свята Павлова. «Вопрос дискуссионный, – ответила я. – Возможно, именно из-за этих курсов я не поехала в Сирию».

«Я не спорю, что, может быть, твои курсы были конкретно полезные. Но я знаю, что все старые позитивные наработки по любым темам департамент (информации Минобороны) превратил в гавно», – упорствует мой друг.

И вот тут он может оказаться прав.

Новости компаний
unsplash.com
03.10.2019 10:10

ПСК: тренд на развитие рынка ИЖК продолжится до конца года

Банк России подвёл статистику по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) за восемь месяцев. Объём выданных кредитов, а также доля ипотеки в долевом строительстве продолжают расти. При этом наметился тренд на снижение ставки, о чём говорили эксперты ГК «ПСК». До конца года тенденция развития рынка ИЖК продолжится.
pixabay.com
02.10.2019 18:00

МегаФон переманит геймеров у других операторов

МегаФон первым из российских операторов заключил соглашение с Blizzard Entertainment. Теперь на новом портале «МегаФон Игры» можно получить доступ и скидки к ряду мировых игр-бестселлеров.
АО «Альфа-Банк»
02.10.2019 15:10

Акционеры и топ-менеджеры Альфа-Банка – лидеры рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»

Акционеры и руководители Альфа-Банка заняли высшие строчки в юбилейном 20-м рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров», подготовленном Ассоциацией менеджеров России в партнерстве с издательским домом «КоммерсантЪ».
ГК "КВС"
02.10.2019 14:55

Легкий переезд в Санкт-Петербург с ГК «КВС»: опция «Все включено»

Группа компаний «КВС» запустила новую программу для региональных клиентов «Все включено». Программа сформирована так, чтобы клиент мог быстро, комфортно, без дополнительных затрат разобраться в рынке недвижимости Северной столицы и выбрать удобную для себя квартиру.
ПАО МКБ
02.10.2019 13:10

МКБ поддержал риэлторов Санкт-Петербурга

Московский кредитный банк (МКБ) стал спонсором ежегодной интернет-премии WEB REALTOR Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
ГК «Эталон»
02.10.2019 12:05

Ставки от банка-партнера по ипотеке на квартиры от Группы «Эталон» снижены

Банк ВТБ (ПАО) снизил процентные ставки по ипотеке для покупки квартир в жилых комплексах от Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге.
ГК «Лидер Групп»
02.10.2019 11:39

ЖК «Балканы» компании «Лидер Групп» номинирован на конкурс «Золотой Трезини 2019»

Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» является одним из авторитетных в строительной отрасли. Для участия в нем отбираются самые лучшие проекты ведущих застройщиков России. От компании «Лидер Групп» за почетное звание лучшего проекта жилого комплекса комфорт-класса в этом году поборется ЖК «Балканы».
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
02.10.2019 11:01

ЮИТ сдал четвертую очередь жилого комплекса «Новоорловский»

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новоорловский», располагающегося на севере города, в Приморском районе.
shutterstock.com
01.10.2019 18:00

В «Образцовых кварталах» всегда тепло

На прошлой неделе в Петербурге официально стартовал отопительный сезон. Вместе с тем увеличился спрос на обогревательные приборы для жилых и общественных помещений. По признанию продавцов, горожане скупают стандартные обогреватели, USB-пледы, а также электропростыни с подогревом.
ГК «КВС»
01.10.2019 17:49

ГК «КВС» вошла в ТОП-5 застройщиков на «ДомКлик»

Группа компаний «КВС» вошла в пятерку крупных партнеров-застройщиков Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по рейтингу, основанному на количестве квартир в новостройках компании, аккредитованных банком.
"ПСК"
01.10.2019 17:38

Эксперты ПСК: на рынке преобладает вдумчивый покупатель

По итогам девяти месяцев в Петербурге введено 1,05 млн кв. м жилья – на треть меньше, чем в прошлом году. Как считают в ГК «ПСК», делать далекоидущие выводы на основе сравнения с прошлым годом не совсем корректно.
фото предоставлено компанией ООО «ПАПА ГЛОБАЛ»
01.10.2019 17:23

Онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил уникальный сервис для бизнеса

C 20 сентября 2019 года онлайн-гипермаркет PAPA.RU запустил на тестирование новый сервис круглосуточной доставки заказов.