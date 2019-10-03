В Пушкине индюк вывел своих дам на бранч. Птицы шагали как культурные пешеходы — строго по переходу

Компанию домашних птиц заметили жители Пушкинского района Петербурга. Индюк и индюшки потчевали на газоне в предобеденное время. А потом один из них отправился через дорогу — причем, четко соблюдая ПДД.

Видео с индюком, шагающим по пешеходному переходу, очевидцы опубликовали в социальных сетях 3 октября около полудня.

«Ничего особенного для города Пушкина, просто индюк переходит дорогу», — написали горожане.

В конце ролика камера перемещается на газон, где несколько птиц выискивают прокорм.

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Как рассказал «Фонтанке» орнитолог Павел Глазков, своих дам по улице провёл индюк-вожак. Судя по видео, птицы, сбежавшие от хозяина, комфортно чувствуют себя в городской среде.

Знанием правил дорожного движения отличаются не только индюки, но и более привычные обитатели Петербурга. В мае парочка уток посетила Летний сад, перейдя набережную Невы по пешеходному переходу.