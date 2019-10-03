Совет Федерации снова нашёл «иностранное вмешательство» в выборы 8 сентября. И снова без конкретики

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению иностранного вмешательства готовит доклад о выборах в России 2018–2019 годов, где утверждается, что «пик вмешательства» пришёлся на избирательную кампанию этого года в Мосгордуму, сообщает 3 октября газета «Известия».

«Главной целью попыток повлиять на избирательный процесс было своего рода «тестирование» властей нашей страны на умение действовать в правовом поле в условиях массовых протестов», – пишет издание со ссылкой на выводы сенаторов.

Глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов так и заявил изданию, что к фактам иностранного вмешательства он относит «задержания граждан и случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права» на акциях протеста в Москве, что является проверкой способностей руководства страны «реагировать на несанкционированные акции». За другие «иностранные помехи», по мнению Климова, отвечали иностранные СМИ, которые «пытаются влиять на выборы», создавая «контент, который направлен на изменение структуры органов власти нашей страны».

Кроме упоминания названий этих СМИ, конкретные факты «вмешательства» не приводятся. Тем не менее сенаторы готовят рекомендации по изменению законов, в том числе «регулирования порядка проведения публичных массовых мероприятий», и обещают рассказать конкретику на следующем заседании комиссии Климова.

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В августе сенатор Андрей Климов не смог привести в интервью «Фонтанке» конкретные примеры «иностранного вмешательства» после собственных заявлений на эту тему, когда в Москве начались регулярные протесты.

Глава аналогичной структуры в Госдуме, председатель комиссии по расследованию фактов зарубежного вмешательства в дела РФ Василий Пискарёв, ранее, также без конкретики, заявил о необходимости введения многомиллионных штрафов для интернет-компаний за «вмешательство» и анонсировал появление новых НКО «иностранных агентов».

Пискарёв, так же как и Климов, указывал на вмешательство в выборы со стороны иностранных СМИ. Он выражал готовность к прямому диалогу по этой теме с Deutsche Welle и американским послом. Однако американские дипломаты не спешат на нетрадиционное для них общение с парламентариями, а немецкие журналисты отказываются выступать на территории российского парламента и зовут на диалог к себе.

Между тем политолог Екатерина Шульман в интервью «Фонтанке» заявила, что тема с «иностранным вмешательством», о котором парламентарии говорят уже несколько месяцев, до сих пор не нашла внятного подтверждения.

«Заглохла тема с иностранным вмешательством. Сначала нам рассказывали про массовые беспорядки, организованные из-за рубежа, а теперь нет ни массовых беспорядков, ни зарубежных вдохновителей. Месячные гуляния силовиков по Москве, примерно с 20 июля по 20 августа, не похоже, чтобы закончились какой-то большой политической выгодой для них... Всё может ещё измениться, ситуация сырая. Но пока это всё выглядит именно так», – отмечала в конце сентября член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.