Братья Дуровы запустят свою криптовалюту до конца октября — не хотят возвращать 1,7 млрд долларов инвесторам

Инвесторы блокчейн-платформы TON, созданной братьями Павлом и Николаем Дуровыми, получили от них письмо, из которого следует, что проект запустится до конца октября.

Как пишет ознакомившееся с посланием издание The Bell 3 октября, разработчики официально подтверждают, что успевают с релизом в срок, а значит, им не придется возвращать инвесторам 1,7 млрд долларов.

В письме команда TON также объясняет, как инвесторам получить свою криптовалюту Gram: для этого необходимо создать специальный криптокошелек — и сделать это стоит не позднее 16 октября.

Telegram планирует запустить собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), а также криптовалюту Gram. В СМИ писали, что запуск должен произойти в третьем квартале 2019 года.