Собирали кедровые орехи. В тайге найден живым потерявшийся четыре дня назад ребенок

В Тыве найден пропавший в тайге 4 дня назад подросток. Он находится в тяжелом состоянии, в больницу его придется отправлять вертолетом.

12-летнего жителя села Ий Тоджинского района искали с 29 сентября. В тот день родственники хватились мальчика в два часа дня. Сначала искали самостоятельно, потом обратились в правоохранительные органы. Родственники рассказали, что ребенок с отцом, а также их знакомыми отправился собирать кедровые орехи в местечко Хоор Арга, это в 20 километрах от их родного села. По каким-то причинам подросток пешком со стоянки пошел домой, но не вернулся туда.

Следственный комитет возбуждал уголовное дело об убийстве. Избушку, из которой мальчик отправился в обратный путь, осмотрели с привлечением служебных собак. Результата это не дало.

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Обнадеживало то, что мальчик знает местность с детства и хорошо ориентируется на ней. Это и помогло ему выжить: ребенка нашли спустя четыре дня, 3 октября, сообщает СК. Школьник находился в пяти километрах от той самой избушки.

РИА Новости добавляет, что подросток находится в тяжелом состоянии. Доставлять в больницу его будут санавиацией.