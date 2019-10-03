Минпромторг предлагает не повышать утильсбор для подержанных машин

При новой индексации утилизационного сбора Минпромторг России предлагает не повышать ставку для легковушек старше трех лет и большей части подержанных коммерческих автомобилей. Об этом говорится в проекте постановления, подготовленном министерством, пишет 3 октября газета «Ведомости». Министерство полагает, что местному автопрому такие машины уже не страшны – их доля в импорте сокращается.

Очередное повышение ставок утилизационного сбора планируется с 1 января 2020 года. Как сообщалось ранее, Минпромторг уже направил соответствующие предложения в правительство России. По предварительным расчетам, ставки сбора в среднем могут вырасти на 80%. Аналитики считают, что это приведет к росту цен на автомобили на 2–4%.

Предполагается, что базовые ставки останутся на прежнем уровне: 20 000 рублей для легковых автомобилей и 150 000 рублей для коммерческих. Изменятся повышающие коэффициенты, зависящие от типа транспортного средства, его возраста и объема двигателя.

Сейчас утилизационной сбор на подержанные легковушки, объем двигателя которых варьируется в пределах 1–2 литров, составляет 313 800 рублей. Как отметил собеседник «Ведомостей», при последнем повышении ставок утильсбора в 2018 году это было сделано с «запасом».