«После больницы пришлось буквально собирать себя по частям». Пенсионерке требуются дорогие лекарства

Елена Григорьевна несколько лет борется с последствиями тяжелейшего инсульта и инфаркта. Недавно врачи назначили ей дорогие лекарства. Но денег в семье уже не осталось. Купить препараты на пенсию женщина не в состоянии.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» призывает помочь собрать средства на лекарства.

Родионова Елена Григорьевна, 57 лет.

Требуются лекарственные препараты для восстановления после инсульта и инфаркта.

Стоимость – 69 690 руб. Собрано 14 418 руб. Не хватает 55 272 руб.

Последние девять лет Елена Григорьевна ежедневно борется с последствиями инсульта и инфаркта: ищет квалифицированных врачей, занимается на специальных курсах по тренировке памяти, пытается найти средства на хорошие лекарства. Сейчас её возможности исчерпаны.

Здоровье далеко не всегда было главным приоритетом в жизни женщины. После окончания техникума она работала на заводе, потом училась в Ленинградском университете, работала в библиотеке Политехнического института. После рождения дочки пошла воспитателем в детский сад. В перестройку, когда появилась серьезная необходимость в деньгах, стала торговым представителем фирмы, продающей медицинское оборудование. Потом была работа промоутером у российского производителя косметики.

В 2005 году у неё диагностировали прединсультное состояние, с которым удалось справиться. Но в 2011-м случился тяжелейший инсульт, а потом – инфаркт. «После больницы пришлось буквально собирать себя по частям, – рассказывает пенсионерка. – Я не знала, смогу ли полноценно ходить и говорить. Что уж говорить о работе или какой-то другой активной жизни».

Сейчас Елена Григорьевна живет на пенсию в 11 тысяч рублей. Вернуться к работе сил и здоровья не хватает. Ежедневные траты на продукты и ЖКХ взяла на себя дочь. Бесплатные лекарства удается получить не всегда, приходится покупать их самостоятельно. Недавно врачи назначили усиленный курс лечения, на который денег у семьи уже нет. Елена Григорьевна очень рассчитывает на помощь неравнодушных людей.

О том, как помочь Елене Григорьевне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».