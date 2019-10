«Здоровье всегда должно быть в приоритете». Шарапова не сможет повторить успех 13-летней давности на турнире в Австрии

Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет выступить на турнире WTA Generali Ladies Linz в Австрии. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе соревнования.

Отметим, Шарапова одержала победу на этом турнире 13 лет назад, в 2006 году.

«Мне очень жаль, что Мария не сможет приехать в Линц. Но я ее полностью понимаю, ведь здоровье спортсмена всегда должно быть в приоритете», – заявила директор WTA Generali Ladies Linz Сандра Райхель.

Sad news ? #Mariasharapova has withdrawn from our tournament due to schoulder problems. Our TD Sandra Reichel said: "I am very sorry that Maria can't come to Linz. But I fully understand her, the health of the player always has priority." We wish Maria a speedy recovery!