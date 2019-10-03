Кепка раздора. Александр Емельяненко рассек бровь Кокляеву во время очной ставки

Спор пауэрлифтера Михаила Кокляева и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко вышел в оффлайн-пространство. Вместо кулаков спортсмены использовали кепку. Разборка длилась до первой крови.

Как пишут «Известия» 3 октября, накануне в одном из ресторанов Москвы прошла первая очная ставка между Емельяненко и Кокляевым после подписания ими контракта на бой. (Поединок состоится 29 ноября на «ВТБ Арене».)

Михаил Кокляев получил рассечение брови, когда Александр Емельяненко бросил в него кепку. На фото, поступившем в распоряжение «Известий», видно, что у спортсмена сочится кровь: https://t.co/MJ3ET6XoFB pic.twitter.com/0RGVOIMjyp — IZ.RU (@izvestia_ru) 3 октября 2019 г.

В ходе встречи оппоненты начали кидать друг в друга кепкой. У Кокляева оказалась рассечена бровь.

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Спортсмены конфликтуют с марта этого года. Поводом стал пост Кокляева в соцсетях, в котором он прокомментировал конфликт Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Тогда пауэрлифтер заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко записал ответное видео, после чего между оппонентами завязался виртуальный бой, который закончился договоренностью провести реальный поединок.