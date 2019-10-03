Дворец Петра I в Летнем саду закрыли до весны

Летний дворец Петра I завершил туристический сезон из-за осенней погоды.

Как 3 октября в социальных сетях сообщили сотрудники, для посетителей памятник откроют в начале мая 2020 года.

«Он всегда так закрывается на осенний и зимний период. Это планово: необходимо поддерживать особый температурный и влажностный режим, что возможно делать только в летнее время», – объяснили «Фонтанке» в Русском музее.

Сам Летний сад, как и другие филиалы музея, доступен для посещения.

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Двухэтажное здание в стиле барокко, построенное архитектором Доменико Трезини в 1710 – 1714 годах, первоначально использовалось только в тёплое время года: у дворца тонкие стены и одинарные рамы. Туристам показывают раритеты петровского времени, живописные плафоны, паркеты и помещения Нижних и Верхних Поварен.