История продолжается на Царскосельских холмах

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В последние годы возрождается интерес к отечественной истории, в частности, дореволюционному периоду. Это проявляется и в научно-культурных изысканиях, и в возвращении исторических названий.

В сердце Российской империи Санкт-Петербурге происходили события, влиявшие на страну и весь мир. Особая роль досталась Царскому селу – ныне город Пушкин. Здесь принимались многие судьбоносные решения. Неудивительно, что в Пушкинском районе особое внимание уделяют историческим традициям. Так, новый проект комплексного освоения территории вдоль Петербургского шоссе, как дань уважения истории, получил название «На Царскосельских холмах». Строительная компания «Терминал-Ресурс» возводит здесь малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» – по аналогии с «образцовыми деревнями», которые были задуманы дочерью Петра Великого Елизаветой Петровной, а реализованы Екатериной Второй. Аккуратные невысокие домики в регулярном (геометрически правильном) стиле располагались на пути следования к любимым царским резиденциям. Уже построены четыре первых жилых комплекса, в следующем году будут сданы «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6».

В нескольких километрах от нового микрорайона в Ратной палате открылся первый в стране музей Великой войны, посвящённый драматическим событиям Первой мировой. В начале 2000-х в Павловске была восстановлена крепость БИП – бастион императора Павла. Уникальное архитектурное сооружение полностью сгорело во время Великой Отечественной войны. В Александровском парке Пушкина планируют реконструировать Китайский театр архитектора Антонио Ринальди, разрушенный при бомбардировке в сентябре 1941-го года.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива», застройщик ООО «Терминал-Ресурс». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, ww.devcent.ru

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