Требуются шпионы без грамматических комплексов. ФБР вербует русскоязычных агентов рекламой с ошибками

Федеральное бюро расследований США через Facebook рассчитывает выявлять и вербовать «российских шпионов». В сотрудничество вовлекают рекламой, а потенциальным информаторам устраивают тест на грамотность.

Об ориентированной на русскоязычных рекламе 2 октября сообщает CNN. По данным телеканала, как минимум три публикации с призывами помогать американским спецслужбам были размещены минувшим летом. В «Библиотеке рекламы» же Facebook сказано, что все объявления активны и запущены 20 сентября.

На одном из них изображён переходящий мост мужчина, рисунок сопровождается надписью: «Время наводить Мосты». На фотографии шахматной доски к аудитории обращаются с интригующим: «Не пора ли вам сделать свой ход?» Третий пост показывает выпускницу и счастливых родителей, но переводчик с задачей не справился: «Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!»

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Ссылка на каждом из них отправляет на сайт вашингтонского ФБР с контактами, миссией контрразведки, приглашением поделиться информацией и обещанием конфиденциальности и безопасности.

В ФБР не прокомментировали рекламную кампанию. Представитель бюро Алан Конер заявил CNN, что ФБР будет «использовать все законные методы для поиска людей, обладающих информацией, которая поможет защитить США от угроз национальной безопасности».