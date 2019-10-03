Таймлапс-видео: для прохода яхты с 21,5-метровой мачтой развели Ладожский мост и перекрывали федеральную трассу

На трассе "Кола" автомобилисты простояли 45 минут у разведенного Ладожского моста, пропуская польских путешественников. "Пробка выстроилась приличнейшая, – километров на 5-6", – пишут читатели "Фонтанки".

Переправа была недоступна с 10 до 10:45. Развели ее, чтобы пропустить польскую яхту Lady Dana 44 c мачтой высотой 21,5 метра. Команда сплавляется вниз по течению Невы в сторону Петербурга.

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На яхте ходят польские любители арктических кругосветок. Под Ладожским мостом они уже проходили в октябре 2018 года и в июне 2019-го. Причем в последний раз получилось не сразу: из-за жары разводку моста переносили дважды. Согласно правилам, разводить переправу можно, только если температура наружного воздуха не превышает +25 ?С, а скорость ветра не более 15 м/с.