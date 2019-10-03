15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве сверстницы «в ходе внезапно возникшего конфликта»

В подмосковной Балашихе задержан школьник по подозрению в убийстве сверстницы. Как сообщили 3 октября в СК по региону, он уже сознался в преступлении.

В ведомстве уточнили, что труп 15-летней школьницы с травмой головы обнаружили накануне, 2 октября, внутри заброшенного здания. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержать подозреваемого удалось по горячим следам, им оказался 15-летний школьник, обучавшийся с убитой в параллельных классах.

«На допросе подросток сообщил, что совершил убийство потерпевшей в ходе внезапно возникшего конфликта. Он признался и раскаялся в содеянном», – говорится в сообщении СК.

Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого.