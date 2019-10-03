«Цветной город» и «Шуваловский» стали обладателями наград конкурса «Лидер строительного качества-2019»

ПАО «Группа ЛСР»

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер строительного качества – 2019». Жюри высоко отметило два объекта «Группы ЛСР»: жилой комплекс «Цветной город» получил диплом II степени, а «Шуваловский» стал обладателем награды Гран-при.

Жилой комплекс «Цветной город» – это продолжение новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено жилым комплексом «Новая Охта». На участке, ограниченным Пискаревским проспектом, Муринским ручьем и береговой линией реки Охты, формируется самостоятельный жилой массив, со своими переулками и бульварами, прогулочными аллеями и ухоженными двориками, с собственной насыщенной инфраструктурой, обеспечивающей комфортное проживание внутри квартала. Всего на территории квартала будет построено 10 школ, 16 детских садов, 4 поликлиники и больница.

Жилой комплекс «Шуваловский» расположен в нескольких шагах от Шуваловского карьера, чуть поодаль Юнтоловская дача и Новоорловский лесопарк. Вместе с этим загородным очарованием комплекс располагает всеми преимуществами популярного Приморского района: вблизи ряд сетевых супермаркетов, строительные магазины, крупные ТРК, школы, детские сады, поликлиники, до ближайшего метро «Комендантский проспект» всего 10 минут езды на транспорте. Благодаря близости КАД и ЗСД, а также расположению в северной части города, жители «Шуваловского» смогут быстро добраться до Курортного района с изобилием ресторанов вдоль побережья Финского залива.

Конкурс «Лидер строительного качества» проводится с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, поддерживается Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией Ленинградской области, а также Ассоциацией «Национальное объединение строителей» и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Его цель – стимулирование роста строительного мастерства и информирование общественности о лучших строительных объектах, отвечающих современным требованиям безопасности, комфорта и экологии.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах, апартаментах и условиях приобретения недвижимости можно в офисах продаж «Группы ЛСР» или по телефону (812) 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8 (800) 325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

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