МИД РФ: Москва не пойдёт на уступки Киеву по примирению в Донбассе

Никакого запасного «плана Б» по Минским договорённостям нет, как и нет пространства для уступок со стороны Москвы в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Об этом со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова 3 октября сообщает «Российская газета».

Подписанная Киевом во вторник, 1 октября, «формула Штайнмайера» уже является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, заявил Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России напомнил, что изначальный текст предполагал введение закона об особом статусе Донбасса и фиксацию его в конституции, а затем проведение выборов. Однако при обсуждении этой последовательности экс-президент Украины Петр Порошенко отказался предоставлять особый статус Донбассу, заявив, что не знает, кого в итоге выберут. Лавров назвал такой подход конфронтационным, контрпродуктивным и антиправовым. Именно тогда и появилось предложение министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о «временном» «особом статусе» сразу после голосования в Донбассе и «постоянном» особом статусе региона в случае признания выборов международными институтами. «Это уже компромисс и уступка», – заявил Лавров, подчеркнув, что никакого «плана Б» по Минским договоренностям быть не может.

После подписания «формулы Штайнмайера» в Минске во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы и особой статус Донбасса напрямую зависят от того, получит ли Киев контроль над границей этих территорий с Россией. На это в ДНР и ЛНР заявили: «Никакого контроля над границей киевская власть не получит».

По словам помощника Владимира Путина Владислава Суркова, разведение сил и средств противоборствующих сторон может начаться через 2 недели в Петровском (ДНР) и Золотом (ЛНР). После этого станет известна дата следующей встречи глав государств, участников «нормандского формата» по урегулированию конфликта на востоке Украины (Германия, Франция, Украина и РФ. – Прим. ред.).