У бывшего игрока «Зенита» угнали автомобиль. Со страховкой есть сложности

Обладатель серебряных и бронзовых медалей чемпионата России по футболу, бывший игрок «Зенита», а ныне полузащитник клуба «Ленинградец», Максим Астафьев лишился автомобиля. Получить страховку, вероятно, ему будет затруднительно из-за собственной забывчивости.

Как стало известно «Фонтанке», 36-летний футболист обратился в полицию Московского района Санкт-Петербурга днём 2 октября. По его словам, белую Toyota RAV 4 угнали от его дома на Варшавской улице. Максим оставил машину на 40 минут, с 15:39 до 16:20, а когда вернулся, её не было.

Автомобиль, по нашим данным, застрахован по КАСКО, но владелец потерял полис, а страховую компанию не помнит. Штатная сигнализация есть, дополнительных охранных систем нет. Полицейские выяснили, что неподалёку установлены камеры видеонаблюдения, правда, место происшествия в зону их охвата не входит. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

«Тойота» спортсмена – 2018 года выпуска. На вторичном рынке такие можно купить по цене примерно от 1,5 до 2 миллионов рублей. Заявитель оценил ущерб в 1,6 миллиона рублей.

Максим Астафьев родился 8 декабря 1982 года в Колпино, сейчас проживает в Санкт-Петербурге. За «Зенит» он играл с 2001-го по 2004 год, когда клуб завоевал серебряные и бронзовые медали первенства страны, последние пару лет – в основном в турнире дублёров РФПЛ. Затем спортсмен сменил несколько клубов и сейчас числится менеджером футбольной команды «Ленинградец» из Ленинградской области.