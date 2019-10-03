«Погасим мы эту десятку». ГУП «ТЭК» добился ареста имущества «Дальпитерстроя» на 160 млн рублей

Судебные приставы арестовали объекты недвижимости ООО СК «Дальпитерстрой», которое задолжало ГУП «ТЭК» 10 млн за теплоэнергию. Компания обещает погасить долг.

Как сообщает ГУП «ТЭК» 3 октября, задолженность застройщика копилась с марта 2016 года, превысила 10 млн рублей, штрафные санкции составляют 2,7 млн рублей. Предприятие обратилось в суд, и управление Федеральной службы судебных приставов возбудило в отношении СК «Дальпитерстрой» сводное исполнительное производство. В рамках него были арестованы нежилые помещения строительной компании в Санкт-Петербурге общей площадью 1300 кв. метров. Их стоимость оценивается в 158 млн рублей. «Если строительная компания проигнорирует требования приставов по погашению задолженности, арестованные площади будут реализованы в счет долга», – уточняет ГУП «ТЭК».

«Мы за полтора года погасили около полутора миллиардов долга дольщикам за нарушение сроков строительства, – рассказал «Фонтанке» гендиректор «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров. – Десятку мы погасим».

За 20 лет работы на рынке Северо-Запада ООО СК «Дальпитерстрой» построило более 100 жилых, торговых и промышленных объектов общей площадью более 980 тыс. кв. метров. 49 объектов сейчас находятся в стадии строительства, в частности в Парголово, Ленсоветовском и Шушарах.