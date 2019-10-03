В Новой Охте невесту украли без калыма. Родственники заявили в полицию

О похищении человека заявила в полицию Красногвардейского района местная жительница. Правда, тут же призналась: ее сестру увезли по цыганским обычаям.

Обращение в правоохранительные органы, по информации «Фонтанки», поступило в шесть вечера 2 октября. 37-летняя уроженка Ленинграда заявила, что десять минут назад у дома 8 по улице Корнея Чуковского ее 27-летнюю сестру затащили в белую KIA Rio и увезли в неизвестном направлении. Правда, потерпевшая смогла уверенно назвать имя похитителя — Павел, — номер машины и отметила, что увезли молодую женщину «по цыганским обычаям».

Отследив местонахождение автомобиля, наряд ГИБДД остановил его. За рулем транспортного средства своего взрослого родственника действительно оказался названный заявительницей молодой человек, ровесник похищенной. Его доставили в 66-й отдел полиции для объяснения.

Похищенная уроженка Ленинграда 1992 года рождения живет в поселке Торики, излюбленном месте проживания представителей кочевого народа.

Реклама

Даже в 21-м веке обычай воровства невесты существует среди вольных детей степи. В основном будущих жен крадут из-за отсутствия согласия родителей невесты на брак или из-за нехватки денег на калым.