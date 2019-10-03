Росреестр возобновил регистрацию ДДУ на апартаменты в Петербурге

Петербургское управление Росреестра возобновило регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) на апартаменты. Об этом со ссылкой на замглавы комитета по строительству Евгения Барановского 3 октября пишет NSP.ru.

На паузу регистрацию новых ДДУ по апартам петербургское управление Росреестра поставило в августе. Служба ссылалась на вступившие в силу поправки в 214-й ФЗ о долевом строительстве.

По новым правилам, дольщики перечисляют средства на специальные эскроу-счета, к которым застройщик получает доступ после сдачи объекта. В свою очередь, стройка ведется либо на заемные, либо на собственные средства компаний.

Кроме того, поправки предполагают обязательное отчисление застройщиками взносов в компенсационный фонд. Управление Росреестра сочло, что аналогичные отчисления должны делать и застройщики апартаментов либо переходить на эскроу-счета.