Рядом с «Пионерской» огонь уничтожил «Митсубиси» и задел «Мерседес». Пожар мог быть семейной местью

Три автомобиля пострадали от огня в Приморском районе Петербурга. Камеры наблюдения запечатлели рядом мужчину в светлом. К темному поступку его мог подтолкнуть семейный конфликт.

Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне около пяти утра у 6-го дома по аллее Поликарпова загорелся Mitsubishi Lancer, огонь перекинулся на припаркованный рядом Mercedes-Benz GLA 250, затем на «Мазду».

Реклама

К 5.32 открытое горение ликвидировали, сообщает пресс-служба городского МЧС. В результате пожара «Митсубиси» выгорел полностью, остальные автомобили повреждены частично.

«Японец» принадлежит 29-летнему программисту. Полицейские ознакомились с записями видеокамер. На кадрах рядом с транспортом оказался запечатлён прохожий в светлом спортивном костюме и шапке. По предварительной версии, к поджогу мог привести длящийся семейный конфликт.