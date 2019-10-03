Пассажир утонул в «перевёртыше» на Советском. Собака в переноске тоже

Детали ночного ДТП в Усть-Славянке (Невский район Санкт-Петербурга) стали известны «Фонтанке» 3 октября.

Накануне около 23:40 у дома 43 по Советскому проспекту «Шевроле Авео» врезался в фонарь и опрокинулся в кювет, погиб пассажир. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Очевидцы рассказывали, что машина легла крышей в воду – в болотце. Это действительно так, и там было глубоко: по данным «Фонтанки», смерть пассажира наступила в результате не травм, а утопления – 35-летний мужчина не смог выбраться из салона.

Пропавшая собака, которую искали очевидцы после ДТП, тоже погибла, сообщают в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Ольги, она находилась в переноске и захлебнулась.

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Водитель «Шевроле» выжил. В состоянии средней степени тяжести он находится в больнице. Он ровесник погибшего пассажира, машина его собственная.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.