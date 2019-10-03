Котик в тумане. В Колпино лопнула труба с кипятком, парадную заволокло кинематографичным паром

Туманная атмосфера поглотила парадную в Колпино с утра 3 октября. Кадры с последствиями коммунальной аварии в 131-м доме по Пролетарской улице в социальных сетях опубликовали очевидцы. На фото запечатлены лестница в пару и медитирующий кот.

«Все парадные заволокло паром, на стенах, дверях конденсат. В квартирах невыносимая влажность. Это уже не первый случай, каждый год повторяется одно и то же», — жалуются горожане.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» отметили, что сообщение о потопе поступило около трёх часов ночи. Течь дала труба в подвале диаметром 159 мм. На месте работает аварийная бригада, к 9.30 воду из подвала откачали. Ремонтные работы планируется завершить в течение восьми часов.

Реклама

«На потребителях ремонтные работы не отразятся — здание было рекомендовано перевести на резервную схему теплоснабжения. Горячее водоснабжение подается в полном объеме», — добавили на предприятии.