«Смарт» целый, «Поло» развалился – итоги ДТП на Обуховской Обороны

Впечатляющие повреждения получили автомобили в результате ночного ДТП в Невском районе Санкт-Петербурга. Впечатляющие, однако, не сами по себе, а в сравнении.

«Фольксваген Поло» и «Смарт» столкнулись на проспекте Обуховской Обороны, 26, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» ночью 3 октября. По их словам, таксист не пропустил малолитражку. Судя по всему, обошлось без серьёзных травм.

Любопытно, отмечают участники группы в комментариях, что у «Поло» оторван бампер, замят капот и вся передняя часть получила значительные повреждения. Маленький «Смарт» же, приняв боковой удар, отделался вмятинами и мятым железом.