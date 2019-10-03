В Петербурге женщину подозревают в съемке порно с участием маленькой внучки

В Петербурге получило развитие возбужденное еще весной уголовное дело о педофилии, в котором фигурировали бабушка и ее родная внучка. Пока 64-летняя женщина томится в изоляторе, сотрудники уголовного розыска узнали об изготовлении детской порнографии на Невском проспекте. К съемкам, которые предположительно имели коммерческий характер, родственница не погнушалась привлечь маленькую дочь своего сына.

В апреле 2019 года «Фонтанка» рассказывала о том, как из Краснодара в Северную столицу принудительно доставили женщину 1955 года рождения. Ей предъявили страшное — сексуальное насилие над собственной внучкой 2006 года рождения. Якобы ласки в какой-то момент перешли дозволенную грань, причем происходило это еще в тот период, когда девочке было всего пять лет. Моложаво выглядящую пенсионерку тогда взяли под стражу. Там она и находится до сих пор, но вскрылись новые обстоятельства.

По информации ИА «Журналистские расследования», ко 2 октября оперативникам уголовного розыска стало известно о съемке порнографии в квартире на Невском проспекте. По версии следствия, снимали пикантные кадры в мае 2011-го не для себя — их предполагалось продавать. Была в деле и якобы та самая бабушка, которая привлекла к съемкам свою внучку. Это стало поводом для второго уголовного дела – по статье об изготовлении и обороте детской порнографии, совершенных группой лиц с извлечением дохода в крупном размере.

Тревогу, напомним, полгода назад забила невестка фигурантки, когда увидела фотографии со слишком тесными объятьями свекрови и дочери.