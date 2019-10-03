Цирк уехал. В Подмосковье под колёсами фуры погиб крокодил

Редкий для средней полосы России зверь стал жертвой ДТП в Подмосковье.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на областное ГУ МВД, водитель фуры задавил крокодила вечером 2 октября на улице Центральной в селе Тарасовка (Пушкинский городской округ).

Женщина по имени Дарья, обнаружившая животное, рассказала «Ленте.ру», что крокодил выполз на Ярославское шоссе, и после этого его сбила машина. Возможно, животное сбежало из цирка-шапито, который приезжал сюда некоторое время назад, но уехал из-за низкого спроса на билеты, предполагает Дарья.

Скриншот из vk.com/mytishchistyle