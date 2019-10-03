Мировые биржи закрылись крупнейшим падением за последние месяцы из-за торговой войны Китая и США

Фондовые индексы накануне оказались в минусе по итогам сессий на биржах в Великобритании и США. Причиной стало снижение деловой активности в США и опасение эскалации торговой войны. В Великобритании индекс лондонской биржи FTSE 100 на момент закрытия снизился на 3,2%, что стало сильнейшим падением за день с января 2016 года. Американские индексы S&P 500 и Nasdaq также были в минусе на протяжении всей торговой сессии, однако на момент закрытия снижение было не настолько ощутимым. S&P 500 упал на 1,8%, а Nasdaq на 1,6%, что стало самым сильным падением за последние несколько недель. Кроме того, Dow Jones за день снизился на 1,86% и по итогам двух торговых сессий упал более чем на 3% — это худшее начало квартала для индекса с 2008 года, отмечает Market Watch. В четверг утром азиатские биржи также открылись в минусе. Японский Topix упал на 2,1% (худший результат за два последних месяца). Аналогично складывалась ситуация и в Австралии, где падение составило 2,2%. В Гонконге снижение 0,8%, в Китае и Южной Корее биржи закрыты из-за государственных праздников. Как сообщает Financial Times со ссылкой на банк UBS, причиной стали продолжающаяся торговая война между США и Китаем, снижение уровня деловой активности, а также данные о занятости в Соединенных Штатах. Самое большое падение в Нью-Йорке продемонстрировали энергетический и финансовый секторы. Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/03/10/2019/5d9573fe9a79476673a12719?from=newsfe

Фондовые индексы накануне оказались в минусе по итогам сессий на биржах в Великобритании и США. Причинами стали снижение деловой активности в США и опасение эскалации торговой войны, пишет 3 октября РБК.

В Великобритании индекс лондонской биржи FTSE 100 на момент закрытия снизился на 3,2%, что стало сильнейшим падением за день с января 2016 года. Американские индексы S&P 500 и Nasdaq также были в минусе на протяжении всей торговой сессии, однако на момент закрытия снижение было не настолько ощутимым. S&P 500 упал на 1,8%, а Nasdaq – на 1,6%, что стало самым сильным падением за последние несколько недель. Кроме того, Dow Jones за день снизился на 1,86% и по итогам двух торговых сессий упал более чем на 3% — это худшее начало квартала для индекса с 2008 года, отмечает Market Watch.

В четверг утром азиатские биржи также открылись в минусе. Японский Topix упал на 2,1% (худший результат за два последних месяца). Аналогично складывалась ситуация и в Австралии, где падение составило 2,2%. В Гонконге снижение на 0,8%, в Китае и Южной Корее биржи закрыты из-за государственных праздников.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на банк UBS, причинами стали продолжающаяся торговая война между США и Китаем, снижение уровня деловой активности, а также данные о занятости в Соединенных Штатах. Самое большое падение в Нью-Йорке продемонстрировали энергетический и финансовый секторы.