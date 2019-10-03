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Происшествия
03.10.2019 08:45
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Рабочие спилили ветки деревьев прямо на голову прохожей. Она погибла на месте

Жительница Новосибирска погибла при обрезке деревьев рабочими: спиленные ветки упали ей на голову. 

О трагедии в центре столицы Сибири сообщает 3 октября региональное управление СК. Вчера около четырех вечера по местному времени у дома № 30 по улице Планировочной рабочие проводили омолаживающую обрезку деревьев. В это время рядом проходила 28-летняя местная жительница. Спиленные ветки упали на нее с высоты, девушка погибла на месте. 

Работы проводились индивидуальным предпринимателем, заключившим муниципальный контракт с местными властями. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Напомним, в феврале 2010 года в Петербурге во время работ по очистке крыш от наледи пострадала студентка Милана Каштанова. Опасная зона не была огорожена, девушка попала под ледяную глыбу, разбившую голову. Милана выжила, но восемь лет была прикована к постели. 

 

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