Потерпев неудачу на стройке, иностранец без прав пошёл в таксисты и устроил серьёзное ДТП в пробке

ДТП в Пушкинском районе Санкт-Петербурга вскрыло серьёзные нарушения в сфере таксомоторных перевозок. У таксиста не оказалось не только лицензии и путевого листа, но даже российских водительских прав и регистрации. При этом в ДТП пострадала пассажирка.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 2 октября в микрорайоне Славянка, на Колпинском шоссе, мужчина на Hyundai Solaris при развороте в пробке совершил ДТП со встречным автомобилем и съехал в кювет. Травмы получила женщина, сидевшая на заднем сиденье. Ремень безопасности она не использовала.

Таксист – иностранец, не имеет российского водительского удостоверения, лицензии и путевого листа нет, предрейсовый медосмотр и контроль технического состояния автомобиля не проходил, отмечает «Дорожный инспектор». В объяснении ГИБДД он рассказал, что имеет разрешение на работу в России подсобным рабочим, но устроиться на стройке не получилось, поэтому около месяца назад он взял в аренду машину, зарегистрировался в приложении и стал заниматься извозом. Ранее водителем не работал.

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На гражданина составлены административные протоколы:

по части 2 статьи 12.3 (отсутствие путевого листа);

по части 1 статьи 12.7 (отсутствие права управления);

по частям 2 и 3 статьи 12.31.1 (перевозка пассажиров с нарушением требований о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров);

по части 2 статьи 14.1 (отсутствие лицензии такси).

Далее мужчина был доставлен в отдел полиции по рапорту по статье 18.8 (без регистрации) и по части 2 статьи 18.10 (отсутствие патента водителя автомобиля) возбуждено административное расследование по факту ДТП. Машина помещена на спецстоянку, водитель ждёт депортации, резюмирует «Инспектор».