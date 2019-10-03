Помощь и субсидии «жертвам перестройки». В Госдуме предложили создать новую категорию льготников

Новую льготную категорию граждан предложили выделить в российском обществе. Социальная поддержка, по мнению зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, требуется «жертвам перестройки», на долю которых «выпали тяжелые испытания».

Парламентарий направил предложение министру труда Максиму Топилину, сообщает 3 октября RT, в распоряжении которого оказался текст обращения.

По мнению депутата, «перестройка» (реформы в политической, идеологической и политической жизни СССР во второй половине 1980-х годов) стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы. В большей степени, по его мнению, от нее пострадали те граждане, которым в эти годы было 25-45 лет. Чернышов подчеркивает, что многие «жертвы перестройки» рано ушли из жизни, в стране в те годы резко снизилась рождаемость. Совокупность всех факторов, по его мнению, делает необходимой предоставить различные льготы и субсидии для данной категории граждан. Какие именно меры социальной поддержки могут быть оказаны, парламентарий не уточнил.

В Минтруда пока не комментировали обращение Бориса Чернышова.