Эксперты предсказывают подорожание продуктов к концу года. Сильнее всего вырастут в цене мясо птицы и сахар

Продукты питания могут подорожать к новому году до 3,5 процентов. При этом заметнее других вырастут цены на яйца, мясо птицы и сахар. Такой прогноз представили эксперты Ассоциации компаний розничной торговли.

В организации отметили, что повышение цен не превысит прогнозируемый показатель инфляции и будет постепенным, пишет 3 октября РБК со ссылкой на «Известия». Яйца и мясо вырастут в цене из-за сезонного подорожания корма с начала осени, а сахар — из-за роста себестоимости сырья, топливных расходов и издержек производства, таких как коммунальные платежи и налоговые сборы. При этом за первые восемь месяцев года продукты подорожали на 1,7%, сообщили в ассоциации.

Эксперты отметили, что крупные торговые сети будут стараться держаться в рамках прежних цен и не позволять им расти, прежде всего, это коснется товаров первой необходимости.

Ранее эксперты предсказали рост цен на молочную продукцию в стране на 10%. Возможное повышение цен эксперты связали с двумя системами контроля: с 1 ноября начнется заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (система «Меркурий»), а с середины лета стартовал эксперимент по маркировке молочных продуктов. Дополнительный контроль в сфере может вызвать дополнительные расходы, которые, возможно, будут компенсироваться за счет повышения цен на готовую продукцию, отметили эксперты.