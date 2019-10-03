Россия даст в долг другим странам более триллиона рублей. Заёмщиков не раскрывают

Рекордный объем займов иностранным государствам выдаст Россия в ближайшие три года. Правительства и организации из других стран получат от России более триллиона рублей.

Информация о сумме, которую Москва готова дать в долг, содержится в проекте бюджета на 2020-2022-й годы, пишет 3 октября Lenta.ru со ссылкой на «Известия». Список получателей кредитов в Минфине раскрыть не стали, отметив лишь, что деньги пойдут на покупку российской продукции и на завершение совместных проектов.

Эксперты предполагают, что основная часть займов пойдет на строительство атомных электростанций в Турции и Индии, а также на развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране. Все проекты будут реализованы при участии России.

В сентября заместитель министра финансов Сергей Сторчак рассказал, что другие страны уже должны Москве около 35 миллиардов долларов (2,28 триллиона рублей). Страны-должники в министерстве называть не стали. Информация из открытых источников показывает, что крупнейшим заемщиком является Белоруссия с долгом 7,5 миллиарда долларов.