«Шевроле» опрокинулся в воду на Советском проспекте. Очевидцы пытались спасти человека и искали собаку

Смертельное ДТП произошло в ночь на 3 октября в Невском районе Петербурга. Первыми на помощь пришли очевидцы, но спасти человека уже не смогли. После ДТП пропала собака.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 23:40, на Советском проспекте, 43, «Шевроле Авео» наехал на мачту освещения и опрокинулся. Пассажир скончался на месте, водитель получил травмы средней степени тяжести. Оба – мужчины 1984 года рождения.

Машина легла крышей в болото, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Неравнодушные горожане, остановившиеся на месте ДТП, поставили автомобиль на колёса и извлекли погибшего пассажира.

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«Со слов очевидцев, эта машина начала обгон по обочине, влетела в столб пассажирской стороной и перевернулась в кювет (болото) – машина была в воде. Сразу начали доставать. Минут 5 доставали, достали уже без дыхания и пульса, – пишет Кирилл. – С ними в машине ещё была собачка, её не нашли... Скорая приехала минут через 15».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«На фото все люди светят фонариками, ищут собаку, которая была в машине, в надежде, что она жива, – рассказывает Владимир. – Мы слышали хлопок колеса и [заметили] погасший свет. <…> Водителя продули, и он трезвый».