В Сеть попали данные 60 миллионов кредитных карт Сбербанка. В «сливе» подозревают сотрудников

Рекордное количество данных клиентов Сбербанка попало в Сеть. Банк утверждает, что инофрмацию «слили» сотрудники, поскольку внешний взлом невозможен.

Об утечке 3 октября сообщила газета «Коммерсантъ». По данным издания, на одном из интернет-форумов обнаружилась база данных 60 миллионов кредитных карт, из которых 18 миллионов – действующие. Газета привела фрагмент базы, где обнаружились ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях около 200 человек. Всех их обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.

Форум оперативно заблокировал Роскомнадзор. Сбербанк в официальном сообщении заявил, что проводит собственное расследование. Официальная версия на данный момент – умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети. Также банк заверил, что денежным средствам клиентов ничего не угрожает.

Эксперты заявили, что утечка стала самой крупной на российском банковском рынке. Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян утверждает, что его организация проанализировала около 240 записей из предполагаемых 60 миллионов. По его словам, все данные принадлежат реальным людям. Он отметил, что этим случаем, вероятно, займутся ЦБ, Роскомнадзор и правоохранительные органы.