Кремль собирает предложения, чтобы изменить избирательное законодательство под выборы в Госдуму

Администрация президента России собирает предложения по изменеиию избирательного законодательства под выбору в Госдуму в 2021 году. Об этом 3 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации, а также собеседника в партии «Единая Россия».По данным издания, идеи представят единороссы, политтехнологи, власти регионов и кремлевская рабочая группа по изменению выборных законов.

«Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», – утверждает собеседник издания.

Другой источник добавляет, что это предварительные наброски и пояснят, что в обществе есть запрос на новые политические силы, но при этом, по его мнению Дума должна быть контролируемой.

«Обсуждается и идея новых партпроектов: это может быть, например, зеленая партия или перезапуск Партии пенсионеров за социальную справедливость. «Они и сейчас, не особо активно агитируя, набирают в регионах по 5–7%», – говорит собеседник издания.

Крайний срок для запуска проектов – весна 2020 года.