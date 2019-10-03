СМИ: Трое московских судей отправлены в отставку за грубые нарушения в работе

В отставку отправили несколько судей, работавших в Солнцевском районном суде Москвы. Как пишет 3 октября «Коммерсантъ», сделано это было в сентябре после представления главы Мосгорсуда Ольги Егоровой

Издание утверждает, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.

Своих постов, по данным газеты, лишились судьи Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова, а председатель Солнцевского райсуда Сергей Потапенко был понижен в должности.

Анна Егорова с Куроповым и Кисляковой рассматривали дело о гибели в 2014 году президента французской Total Кристофа де Маржери в результате столкновения его самолета со снегоуборщиком. Теперь оно будет слушаться заново.

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По данным «Коммерсанта», такой поворот событий больше всего не удовлетворил Генеральную прокуратуру, поскольку в октябре следующего года истекает срок давности по этому делу, а его рассмотрение затянулось.

В октябре 2014 года частный самолет Dassault Falcon 50EX авиакомпании «Юниджет» при взлете врезался в снегоуборочную машину, которая ошибочно въехала на взлетно-посадочную полосу. В салоне самолета были глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа, в том числе французская стюардесса. Все они погибли. За рулем снегоуборочной машины был Владимир Мартыненко.

По данным следствия, катастрофа произошла из-за «отсутствия надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов аэропорта.