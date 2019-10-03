На Земле Франца-Иосифа ученые нашли череп арктического кита-единорога

Сотрудники национального парка "Русская Арктика" на архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили редкую находку — череп кита-нарвала с рогом размером с человеческий рост и весом более 20 килограммов, сообщает пресс-служба заповедника.

"Мы совершали рейд к мысу Стрелка, вдоль береговой линии острова Земля Александры, где и обнаружили череп нарвала (арктического единорога) в идеальном состоянии. Очень бережно мы транспортировали находку на базу", — рассказала специалист отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Дарья Антуфьева.

За последние десять лет это второе крупное обнаружение останков китообразных. По словам представителей "Русской Арктики", такая находка — большая редкость, так как эти животные, как правило, умирают в воде. Их тела либо тонут, либо волны выбрасывают их на отдаленные участки суши, которые человек не посещает. Там в течение нескольких лет шторма и льды уничтожают их полностью.

Сейчас останки арктического единорога изучают биологи и генетики. Затем находка станет экспонатом музея национального парка "Русская Арктика" в Архангельске.