КНДР подтвердила испытания баллистической ракеты морского базирования

КНДР подтвердила, что в стране состоялись лётные испытания баллистической ракеты для вооружения подводных лодок. Об этом сообщило агентство Yonhap.

N. Korea says it successfully test-fired new-type SLBM https://t.co/3NzxgvAGZz — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 2 октября 2019 г.

В среду Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) сообщил, что КНДР могла осуществить испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных платформ. Командование войск США в Южной Корее было оповещено об инциденте.

По данным японского правительства, КНДР осуществила в среду пуски двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах морский экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Последний раз северокорейские ракеты достигали этой зоны в ноябре 2017 года.