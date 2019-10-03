Происшествия
КНДР подтвердила испытания баллистической ракеты морского базирования
КНДР подтвердила, что в стране состоялись лётные испытания баллистической ракеты для вооружения подводных лодок. Об этом сообщило агентство Yonhap.
N. Korea says it successfully test-fired new-type SLBM https://t.co/3NzxgvAGZz— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 2 октября 2019 г.
В среду Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) сообщил, что КНДР могла осуществить испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных платформ. Командование войск США в Южной Корее было оповещено об инциденте.
По данным японского правительства, КНДР осуществила в среду пуски двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах морский экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Последний раз северокорейские ракеты достигали этой зоны в ноябре 2017 года.