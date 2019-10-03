Хантсман сообщил о подготовке визита в Россию советника президента США по нацбезопасности

Россия и США прорабатывают вопрос о встрече нового советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена с секретарем российского совета безопасности Николаем Патрушевым, рассказал в своем прощальном интервью газете «Коммерсант» посол США в Москве Джон Хантсман.

«Все это спекуляции. Дождитесь визита в Россию кого-то уровня Роберта О’Брайена. Я говорил с ним на прошлой неделе. Он очень заинтересован в налаживании диалога с Патрушевым. … Мне нечего анонсировать. Могу лишь сказать, что визит состоится скорее раньше, чем позже», — сказал Хантсман в ответ на вопрос о перспективах продления договора СНВ-3.

22 августа и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности по вопросу ракетных испытаний США, заявил, что договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) находится в зоне риска после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

О том, что посол США в России Джон Хантсман подал американскому президенту Дональду Трампу заявление об отставке, стало известно 6 июля. Как сообщало, издание The Salt Lake Tribune, Хантсман собирается уйти с должности 3 октября 2019 года. Позднее, отмечает Reuters, Госдепартамент подтвердил отставку Ханстмана.