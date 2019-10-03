«Зенит» триумфально показал, что такое возвращение в Лигу чемпионов спустя 4 года

«Газпром-Арена» встретила турнир, ради которого она и строилась.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

«Мечта маленького мальчика, который играл на кочках в республике Ингушетия, сбылась»: «Зенит» выиграл, Магомед Оздоев рассказал про свою мечту, болельщики включали фонарики. Отдел спорта «Фонанки» подводит итоги второго матча группового этапа главного клубного турнира мира, благодаря результатам которого петербургский клуб на первом месте.

Стартовый состав, который выбрал тренерский штаб клуба из самого северного города-миллионера, не сказать, чтоб удивил: за 2 месяца сезона Сергей Семак приучил к ротации. К тому же участие одновременно в трех турнирах высочайшей пробы (напомним, что тот же «Локомотив», проигравший дома мадридскому «Атлетико», из розыгрыша Кубка России цинично самоустранился) добавляет «Зениту» необходимости вносить изменения в стартовый состав. Место в воротах занял Андрей Лунев, получивший изрядную порцию критики после встречи с железнодорожниками. В Лионе Сергей Богданович экспериментировал со схемой в 5 защитников, однако дома его команда вышла с четырьмя игроками обороны: Игорь Смольников справа, Дуглас Сантос — слева, Ярослав Ракицкий и забивавший за «Челси» в ворота «Бенфики» Бранислав Иванович — в центре. В полузащите на фланги вернулись Себастьян Дриусси и Олег Шатов, чья игра в сентябрьских матчах напоминала о его былых заслугах. Дуэт опорных был предсказуем: Вильмар Барриос, вызванный в сборную Колумбии, и Оздоев. Несмотря на невероятное количество ошибок в последних матчах, снова в старте появился Сердар Азмун, пару ему составил Артем Дзюба.

Перед выходом команд на поле диктор «Газпром-Арены» — актер театра «Балтийский дом» Константин Анисимов попросил болельщиков включить фонарики на своих мобильных телефонах, чтобы поддержать акцию объединенного фанатского виража: «Сияй, свети, великий клуб». Придумано было блестяще, подкачала заполненность арены к моменту выхода команд на поле: очереди на гейтах за полчаса до начала матча выглядели основательно, несмотря на неформальные заверения организаторов: «Мощности штатные, заходят по 500 человек в минуту». Тем не менее массовый «стробоскоп» выглядел внушительно. Стадион всплакнул под гимн Лиги чемпионов авторства Генделя.

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На второй минуте «Зенит» мог забивать. После паса Дзюбы направо Азмун ловко сместился, но пробил в голкипера. Отскок футболисты петербургского клуба в удар по воротам конвертировать не сумели.

«Бенфика», проигравшая первый матч дома фавориту группы «Лейпцигу», выглядела в первом тайме предельно скромно. С трибун казалось, что португальцы приехали за ничьей. К слову, выезды «орлов» в самый северный город-миллионер никогда не претендовали на эпитет «победные». Удивительный факт из уголка зануды-статистика: команды за последние 9 лет сыграли между собой 6 матчей, к моменту стартового свистка у спортивных коллективов значилось по 3 победы, разница «забитые-пропущенные» синонимическая — 7 – 7. К слову, смм-щики «Бенфики» блестяще отработали частоту визитов на берега Невы: в день игры в твиттере португальцев была размещена картинка с матрешками и подписью, мол, кто эти три, кто забивал «Зениту».

На 21-й минуте в ворота «Бенфики» забил Дзюба. Оздоев блестяще отработал в прессинге, мяч отскочил к Артему, который, взглянув на голкипера Одиссеаса Влаходимоса, по широкой дуге правой «щекой» отправил мяч в правый угол. Этот гол стал для Дзюбы седьмым в Лиге чемпионов: больше в этом турнире из россиян забивали только Андрей Тихонов и Алан Дзагоев.

На 26-й минуте Шатов, сместившись в центр, опасно пробил в дальний угол. До взятия ворот не хватило сантиметров 20. В конце тайма Дриусси бил по аналогичной Дзюбе дуге, но в створ не попал. К этому моменту в параллельном матче группы «Лейпциг» проигрывал дома «Лиону» (гол на 11-й минуте забил Мемфис Депай).

На 44-й минуте, совпав с игровым номером, но не успев к эпизоду, Ракицкий получил желтую карточку. Удар с назначенного штрафного пришелся прямо в Лунева. До игры аналитики подмечали ужасающую статистику голкипера «Зенита» по голам, пропущенным с дальних ударов. Такая проблема действительно существует. Но в первом тайме Андрей четко забрал все, что летело в створ ворот «Зенита».

Во втором тайме команда Семака прибавила. Да так, что даже предельно ехидный Василий Уткин отметил этот прогресс в своем телеграмм-канале. Сперва на 70-й минуте Барриос на своей половине разобрался в отборе, разогнал атаку и покатил мяч на вышедшего на замену Вячеслава Караваева. Воспитанник ЦСКА покатил мяч в центр, а защитник Рубен Диаш аккуратно в подкате переправил мяч в собственные ворота. Отдельно отметим, что Караваев заменил Шатова, до того Йордан Осорио — Смольникова, и «Зенит» окончательно перешел на игру в 5 защитников.

Через 8 минут Дзюба изящно пропустил передачу на Азмуна, который вышел один на один, и элегантно переиграл вратаря португальцев. Трибуны тем временем исполняли классику от Льва Лещенко: «Прощай, со всех перронов поезда уходят в дальние края...» Следующий гол «Зенита» отменили: Азмун забивал из положения вне игры.

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Незадолго до конца диктор стадиона сообщил явку среды: 51 683 болельщика. Из них 300 представляли Португалию.

Под занавес матча «Бенфика» отыграла один мяч: Осорио ошибся на своей половине поля, и свежий де Томас опять забил Луневу из-за пределов штрафной.

После игры цитаты футболистов «Зенита» говорили сами за себя. Дзюба напомнил, что португальцы — следующие в таблице коэффициентов УЕФА: «И в таблице Лиги чемпионов это была важная победа, и "Лион" неожиданно выиграл в Лейпциге. В нашей группе все только начинается». Барриос: «Шаг за шагом мы движемся к поставленной цели. Я сам впервые играл в Лиге чемпионов. Я получил максимальное удовольствие». Оздоев: «Мы выиграли. Это самое главное. Мечта маленького мальчика, который играл на кочках в республике Ингушетия, сбылась. И когда звучал гимн Лиги чемпионов — это было нечто».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»