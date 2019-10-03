Доминго ушёл из Los Angeles Opera из-за скандала с домогательствами

Оперный певец Пласидо Доминго принял решение уйти с поста генерального директора Los Angeles Opera, сообщает The New York Times.

The opera superstar Pl?cido Domingo resigned from his position as general director of the Los Angeles Opera and canceled his remaining scheduled engagements in the U.S. He's been accused of sexually harassing multiple women over several decades. https://t.co/4nQ1y3ogSM — The New York Times (@nytimes) 2 октября 2019 г.

"Я трепетно отношусь к Лос-Анджелесской опере и считаю свою работу по ее созданию и развитию одним из самых важных моих наследий. Хотя я буду продолжать работать над тем, чтобы очистить свое имя, я решил, что в интересах LA Opera уйти в отставку с поста генерального директора и отказаться от участия во всех запланированных выступлениях", – заявил певец.

25 сентября он заявил о своем уходе из нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» по той же причине.