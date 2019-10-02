«Зенит» разгромил «Бенфику» в Петербурге и заработал 2,7 млн евро

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Матч проходил в Петербурге на «Газпром Арене».

Первый гол забил на 22 минуте Артём Дзюба, воспользовавшись ошибкой соперника в штрафной. Автором второго стал защитник гостей Рубен Диаш, на 70 минуте отправивший мяч в собственные ворота почле прострела Вячеслава Караваева.

Третий гол забил Сердар Азмун, реализовав выход один на один с вратарем.

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На 85-й минуте «Бенфика» сумела отыграть один гол благодаря точному удару Рауля де Томаса.

За матчем на «Газпром Арене» наблюдали 51 683 зрителя.

«Зенит» вышел в лидеры группы G. Кроме того, сегодня вечером петербуржцы заработали 2,7 млн долларов, которые полагаются за каждую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В сумме на счету сине-бело-голубых уже 3,6 млн евро ( 0,9 млн за ничью с «Лионом»).