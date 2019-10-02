"Зенит" громит "Бенфику" на "Газпром Арене"

Футбольный клуб "Зенит" забил третий гол в ворота португальской "Бенфики" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Автором мяча стал Сердар Азмун на 78 минуте. Иранский нападающий реализовал выход один на один. Ранее португальцам забил Артём Дзюба и автогол в свои ворота оформил защитник Бенфики Рубен Диаш.

Спучтя минуту петербургский клуб отправил ещё один мяч в ворота гостей, но его не засчитали из-за положения вне игры.

Матч проходит 2 октября в Петербурге, на "Газпром Арене".