В Баварии открыли стрельбу в супермаркете

Два человека арестованы в баварском городе Абенсберг, они подозреваются в убийстве одного человека и ранении еще одного, сообщает Fokus со ссылкой на полицию федеральной земли ФРГ.

+++ Person vor Supermarkt in Abensberg erschossen: Polizei nimmt nach t?dlichen Sch?ssen zwei Verd?chtige fest +++ https://t.co/nUgVLSt7q1 — FOCUS Online (@focusonline) 2 октября 2019 г.

По данным правоохранительных органов, около 18.00 (19.00 мск) в полицию поступил телефонный звонок о стрельбе. Прибывший на место патруль обнаружил тело первой жертвы. Около половины седьмого (19.30 мск) поступило сообщение о новой перестрелке, один человек получил тяжелые ранения, сообщает издание.

Сообщалось о попытке злоумышленников скрыться на автомобиле, для их розысков был задействован полицейский вертолет. Полиция сообщила об их аресте, но пока не раскрывает деталей происшествия.