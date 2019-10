Бомбардировщик времен Второй мировой разбился при посадке в США. Есть жертвы

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 в США, сообщает The New York Times.

An official confirmed that at least 5 people died when an antique military plane crashed while trying to land at Bradley International Airport in Connecticut on Wednesday morning https://t.co/tQ8IaOVcsr

