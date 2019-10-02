Бомбардировщик времен Второй мировой разбился при посадке в США. Есть жертвы

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 в США, сообщает The New York Times.

An official confirmed that at least 5 people died when an antique military plane crashed while trying to land at Bradley International Airport in Connecticut on Wednesday morning https://t.co/tQ8IaOVcsr — The New York Times (@nytimes) 2 октября 2019 г.

Утром в среду бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 упал в международном аэропорту "Брэдли" в штате Коннектикут. По информации властей, после обнаружения неисправности экипаж попытался вернуться в аэропорт вылета, но при заходе на посадку самолет упал на ангар, в котором находились емкости с противообледенительной жидкостью. Сообщалось, что самолет вместе с четырьмя другими военными ретросамолетами принимал участие в выставке и показательных полетах "Крылья свободы".

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На борту самолета в момент крушения находились 13 человек, 10 из них – пассажиры, три – члены экипажа.

После аварии аэропорт был закрыт, по прогнозу властей, он частично возобновит работу в ближайшее время. "По понятным причинам ожидаются задержки рейсов", – сказал представитель городских властей на брифинге, который транслировался на сайте правительства штата.