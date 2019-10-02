Разработчица антироссийских санкций в Минфине США подала в отставку

Сигал Манделкер, заместитель главы Минфина США по вопросам финансовой разведки и борьбы с терроризмом, которая также курировала разработку санкций, планирует уволиться. Об этом сообщает Bloomberg.

«Сигал Манделкер, ответственная за разработку санкций сотрудница Министерства финансов, планирует покинуть администрацию Трампа», — говорится в сообщении.

Она работала в Минфине США с июня 2017 года и помогала разрабатывать санкционную политику в отношении России, Северной Кореи и Венесуэлы.

Отмечается, что она планирует уйти со своего поста в ближайшие несколько недель. При этом у главы Минфина США Стивена Мнучина останется только один заместитель из трех.