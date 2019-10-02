Зенит" обыгрывает "Бенфику" после первого тайма
В пользу футбольного клуба "Зенит" завершился первый тайм матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской Бенфики". Петербуржцы ведут в счете 1:0.
Единственный гол забил на 22 минуте нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба. Игроки российского клуба при помощи прессинга заставили ошибиться соперника при выходе из обороны. Напомним, в первом туре "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Лионом" 1:1.
Матч проходит в Петербурге на "Газпром Арене".