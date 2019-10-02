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Общество
02.10.2019 22:41
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ТЭФИ раздала награды — Иван Ургант ответит ей завтра

В Москве прошла церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ. В главных номинациях — из категории «Вечерний прайм» – «доминировал» «Вечерний У», то есть Иван Ургант. Правда, делал это незримо: свежеиспеченный лауреат премии в номинациях «Юмористическая программа» и «Ведущий развлекательной программы» не смог явиться на церемонию. Однако представитель передачи Константин Анисимов пообещал, что Иван выступит с речью на Первом канале на следующий день, в 23.30, по окончании сериала «Знахарь».

Конкуренцию ему по успешности составила Анастасия Ивлеева – «Agent Show с Анастасией Ивлеевой» стало лучшим развлекательным ток-шоу прайм-тайма, а сама ведущая — лучшей в своем жанре. Правда, и ее на церемонии не было: еще днем звезда призналась, что улетает в Токио.

Триумфальной стала церемония для создателей сериала «Обычная женщина» – Валерий Федорович и Евгений Никишов были награждены как лучшие телепродюсеры, Борис Хлебников — как режиссер телевизионного фильма (сериала), а Анна Михалкова — как лучшая актриса.

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Легкую интригу светского скандала церемонии придал Федор Бондарчук — тот прибыл без своей новой жены Паулины Андреевой и отказался отвечать на вопросы об ее отсутствии. Однако без награды не ушел — он получил ТЭФИ как лучший интервьюер («Кино в деталях») и даже впечатлил зал признанием о том, что ждал этой награды 15 лет (столько времени выходит передача в свет).

Не сразу явился на церемонию и Дмитрий Губерниев — а зря: его признали лучшим ведущим информационной программы («Все на матч»). Правда, лучшей информационной программой была признана все же не она, а «Пятница! News». Но Губерниева и так уже наградили днем — за как лучшего ведущего спортивной программы («Биатлон, женская эстафета на этапе Кубка мира в Оберхофе»). А под занавес, когда тот все же доехал до церемонии, ему же вручили и награду за «Событие телевизионного сезона» – «Освещение Чемпионата мира по футболу в России в специальной студии Мяч» («Матч ТВ»). Получать ее он вышел вместе с Александром Кержаковым.

Удачно сложилось все и для Михаила Швыдкого — его «Агора» стала лучшей информационно-аналитической итоговой программой, а он сам — лучшим ведущим таковой. Свою статуэтку он отдал дочери журналиста Ираклия Андроникова — Екатерине. Швыдкой пояснил, что награда появилась гораздо позже, чем работал Андронников, однако именно он «сделал разговор великим телевизионным жанром».

Среди других лауреатов премии — репортер Дмитрий Занин («Чемпионат мира LIVE»), поднявшийся на сцену с ребенком, общественно-политическое ток-шоу «60 минут», ведущий общественно-политического ток-шоу Дмитрий Куликов («Право знать!»), Сергей Бурунов (лучший актер, «Мылодрама»), телевизионная многосерийная комедия «Полицейский с Рублевки»и развлекательная программа «На ножах».

Напомним, днем были объявлены лауреаты в категории «Дневной прайм-тайм». В очередной раз лучшей телеигрой признали «Что? Где? Когда?», лучшей утренней программой стало «Утро пятницы», спортивной – «Тотальный футбол», «программой для детей и юношества» – «Орел и Решка. Семья» с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым. В целом же днем телеканал «Пятница» забрал ровно половину «дневных» наград: 7 из 14.

Лауреаты премии «ТЭФИ» получают статуэтку Орфея работы Эрнста Неизвестного.

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