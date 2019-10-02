"Зенит" вышел вперед в матче против "Бенфики". На "Газпром Арене" забили первый гол в Лиге чемпионов
Футбольный клуб "Зенит" вышел вперед в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" в среду, 2 октября, в Петербурге. Сине-бело-голубые вышли вперед на 22 минуте.
ГОООЛ!!!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 2 октября 2019 г.
Дзюба открывает счёт в матче #ЗенитБенфика!#ЛигаЧемпионов
Гол забил нападающий Артем Дзюба, воспользовавшись ошибкой соперника при выходе из защиты.
Напомним, в первом туре группового этапа турнира "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Лионом".